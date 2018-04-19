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В парламенте нет единства относительно назначения новых членов ЦИК - нардеп

Киев • УНН

 • 9476 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В сессионном зале нет единства в вопросе назначения новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Сергей Березенко, передает корреспондент УНН.

В парламенте нет единства относительно назначения новых членов ЦИК - нардеп

"Мы очень рассчитывали, что сегодня Рада рассмотрит назначение новых членов ЦИК - почему-то руководство парламента не определило это как приоритетное голосования. Мы очень рассчитываем, что председатель парламента вынесет этот вопрос в зал. Сегодня - я мало верю, что этот вопрос будут рассматривать. Я не вижу сегодня единства по этому вопросу в зале ", - подчеркнул С.Березенко.

Как сообщал УНН голосования по освобождению старых и назначения новых членов ЦИК сорвалось из-за позиции "Народного фронта", а не из-за усталости парламента. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в Верховной Раде Украины.

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