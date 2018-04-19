В парламенті немає єдності щодо призначення нових членів ЦВК – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В сесійній залі немає єдності в питанні призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Сергій Березенко, передає кореспондент УНН.
"Ми дуже розраховували, що сьогодні Рада розгляне призначення нових членів ЦВК – чомусь керівництво парламенту не визначило це як пріоритетне голосування. Ми дуже розраховуємо, що голова парламенту винесе це питання в зал. Сьогодні – я мало вірю, що це питання будуть розглядати. Я не бачу сьогодні єдності з цього питання в залі", - підкреслив С.Березенко.
Як повідомляв УНН, голосування щодо звільнення старих та призначення нових членів ЦВК зірвалось через позицію "Народного фронту", а не через втомленість парламенту. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело в Верховній Раді України.