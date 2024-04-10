КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф
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В Парламенте зарегистрировали законопроект о сроках увольнения с военной службы
Депутаты партии "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об установлении четких сроков увольнения с военной службы после того, как из законопроекта о мобилизации изъяли норму о демобилизации после 36 месяцев службы.
На Никопольщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач и частные дома
Российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, в результате чего на Никопольщине повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.
Слухи о "наступлении" на правобережную Херсонщину - это российское ИПСО
Силы обороны Украины полностью контролируют Херсонскую область и готовы отразить любые попытки российского наступления. информация, о якобы наступлении россиян на Херсонщину не соответствует действительности.
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Кипер возглавил Одесскую областную военную администрацию в конце мая 2023 года. В эксклюзивном интервью УНН он рассказал о новой жизни и профессиональном опыте, критике и мечтах.
"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами своей территории для самозащиты от российского вторжения, в соответствии с Уставом ООН.
Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием
Япония планирует увеличить свой вклад в гуманитарное разминирование в Украине и способствовать выходу японских компаний, в частности Nikken Corporation, специализирующейся на производстве машин для разминирования, на украинский рынок с целью инвестирования в экономическое развитие Украины.
Верховная Рада обсуждает закон о мобилизации при почти пустом зале
Верховная Рада (парламент Украины) рассматривает важный законопроект о мобилизационных процедурах с небольшим количеством присутствующих депутатов, который изменит правила оповещения населения, военного учета и призыва, прежде чем перейти к закону о демобилизации.
Зеленский и президент Швейцарии обсудили подготовку к первому Саммиту мира
Зеленский и президент Швейцарии Амхерд обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии в июне, продолжив работу над реализацией Формулы мира, основанной на предыдущих встречах советников по национальной безопасности.
Ни разу Украина не атаковала территории рф западным оружием - Зеленский
Украина никогда не использовала западное оружие для ударов по территории рф, соблюдая условия использования такого оружия, которые установили международные партнеры.
В МИД сделали заявление о провокациях рф на ЗАЭС, и призвали усилить санкционное давление на россию
Провокации россии на оккупированной Запорожской атомной электростанции создают беспрецедентные угрозы ядерной безопасности в Украине, Европе и мире, вызывая призывы к усилению санкций и возвращению станции под контроль Украины.