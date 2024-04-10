В Парламенте зарегистрировали законопроект о сроках увольнения с военной службы

В Верховной Раде депутаты от "Европейской Солидарности" зарегистрировали законопроект об установлении четких сроков увольнения с военной службы. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Ирина Фриз, передает УНН.

Детали

Фриз отметила, что это представление лепутаты сделали, потому что из нового законопроекта о мобилизации убрали положение, которое устанавливало демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы.

Европейская Солидарность зарегистрировала законопроект об установлении четких сроков увольнения с военной службы. Учитывая, что из законопроекта о мобилизации успела норма, которая была в первом варианте проекта о 36 месяцах службы и увольнении по решению Ставки, мы отстаиваем право тех, кто с первого дня войны - на фронте. - написала Фриз.

В сообщении о представлении нардеп также добавила фото с оригиналом документа и подписями депутатов, которые его поддерживают.