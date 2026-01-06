$42.420.13
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Париже задержан мужчина, похитивший меч со скульптуры Жанны д'Арк

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Французские правоохранители задержали мужчину, который 2 января похитил меч с бронзовой скульптуры Жанны д'Арк в Париже. Злоумышленник отломил меч с конной статуи на площади Сен-Огюстен и скрылся, но был остановлен патрульными полицейскими.

В Париже задержан мужчина, похитивший меч со скульптуры Жанны д'Арк

Французские правоохранители задержали в Париже мужчину, который украл меч с бронзовой скульптуры Жанны д'Арк - преступление произошло 2 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hypeallergic.

Детали

Как отметили в полиции, мужчина средь бела дня отломал и украл меч с конной скульптуры Жанны д'Арк на площади Сен-Огюстен в 8-м округе Парижа.

Заместитель мэра Парижа по вопросам наследия, истории и религиозных отношений Карен Тайеб заявила: что на записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина "сильно трясет коня, а затем поднимается на статую и голыми руками ломает меч".

Далее мужчина сбежал с мечом, который разломался на части. Его остановили патрульные полицейские. Пока неизвестно, можно ли будет отремонтировать бронзовое оружие, или придется изготавливать его идентичную копию.

Дополнительно

Жанна д'Арк - французская национальная героиня и католическая святая. Она боролась за освобождение французов от английского господства. В 1431 году англичане захватили ее в плен и казнили, сожгли заживо на костре.

Через 25 лет, то есть в 1456 году, ее признали невиновной. В 1920 году Католическая церковь канонизировала ее.

Сама статуя была установлена 20 февраля 1874 года и открыта в том же году.

Напомним

В конце декабря 2025 года возле Украинского дома в Копенгагене вандал уничтожил скульптуры с выставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" украинской художницы Марии Куликовской.

Евгений Устименко

