В Париже задержан мужчина, похитивший меч со скульптуры Жанны д'Арк
Киев • УНН
Французские правоохранители задержали мужчину, который 2 января похитил меч с бронзовой скульптуры Жанны д'Арк в Париже. Злоумышленник отломил меч с конной статуи на площади Сен-Огюстен и скрылся, но был остановлен патрульными полицейскими.
Детали
Как отметили в полиции, мужчина средь бела дня отломал и украл меч с конной скульптуры Жанны д'Арк на площади Сен-Огюстен в 8-м округе Парижа.
Заместитель мэра Парижа по вопросам наследия, истории и религиозных отношений Карен Тайеб заявила: что на записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина "сильно трясет коня, а затем поднимается на статую и голыми руками ломает меч".
Далее мужчина сбежал с мечом, который разломался на части. Его остановили патрульные полицейские. Пока неизвестно, можно ли будет отремонтировать бронзовое оружие, или придется изготавливать его идентичную копию.
Дополнительно
Жанна д'Арк - французская национальная героиня и католическая святая. Она боролась за освобождение французов от английского господства. В 1431 году англичане захватили ее в плен и казнили, сожгли заживо на костре.
Через 25 лет, то есть в 1456 году, ее признали невиновной. В 1920 году Католическая церковь канонизировала ее.
Сама статуя была установлена 20 февраля 1874 года и открыта в том же году.
Напомним
