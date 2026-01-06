У Парижі затримано чоловіка, який викрав меч зі скульптури Жанни д'Арк
Французькі правоохоронці затримали чоловіка, який 2 січня викрав меч з бронзової скульптури Жанни д'Арк у Парижі. Зловмисник відламав меч з кінної статуї на площі Сен-Огюстен та втік, але був зупинений патрульними поліцейськими.
Французські правоохоронці затримали у Парижі чоловіка, який вкрав меч з бронзової скульптури Жанни д'Арк - злочин стався 2 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hypeallergic.
Деталі
Як зазначили у поліції, чоловік серед білого дня відламав і викрав меч з кінної скульптури Жанни д'Арк на площі Сен-Огюстен у 8-му окрузі Парижа.
Заступник мера Парижа з питань спадщини, історії та релігійних відносин Карен Тайєб заявила: що на записі з камери відеоспостереження видно, як чоловік "сильно трясе коня, а потім піднімається на статую і голими руками ламає меч".
Далі чоловік втік з мечем, який розламався на частини. Його зупинили патрульні поліцейські. Наразі невідомо, чи можна буде відремонтувати бронзову зброю, чи доведеться виготовляти її ідентичну копію.
Додатково
Жанна д'Арк - французька національна героїня і католицька свята. Вона боролась за звільнення французів від англійського панування. В 1431 році англійці захопили її в полон і стратили, спаливши живцем на вогнищі.
Через 25 років, тобто в 1456 році, її визнали невинною. У 1920 році Католицька церква канонізувала її.
Сама статуя була встановлена 20 лютого 1874 року і відкрита в тому ж році.
Нагадаємо
