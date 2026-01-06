У Парижі затримано чоловіка, який викрав меч зі скульптури Жанни д'Арк

$42.420.13
11:59 • 8592 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 13159 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 27788 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 45165 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 45858 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 70178 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 129209 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 55981 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 54168 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47866 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
"Ми не воюємо з Венесуелою, а з наркоторговцями": Трамп пояснив подальші кроки у конфлікті
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 129136 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 141288 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Метте Фредеріксен
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Венесуела
Франція
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Financial Times
Фільм

У Парижі затримано чоловіка, який викрав меч зі скульптури Жанни д'Арк

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Французькі правоохоронці затримали чоловіка, який 2 січня викрав меч з бронзової скульптури Жанни д'Арк у Парижі. Зловмисник відламав меч з кінної статуї на площі Сен-Огюстен та втік, але був зупинений патрульними поліцейськими.

У Парижі затримано чоловіка, який викрав меч зі скульптури Жанни д'Арк
Фото: pixabay

Французські правоохоронці затримали у Парижі чоловіка, який вкрав меч з бронзової скульптури Жанни д'Арк - злочин стався 2 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hypeallergic.

Деталі

Як зазначили у поліції, чоловік серед білого дня відламав і викрав меч з кінної скульптури Жанни д'Арк на площі Сен-Огюстен у 8-му окрузі Парижа.

Заступник мера Парижа з питань спадщини, історії та релігійних відносин Карен Тайєб заявила: що на записі з камери відеоспостереження видно, як чоловік "сильно трясе коня, а потім піднімається на статую і голими руками ламає меч".

Далі чоловік втік з мечем, який розламався на частини. Його зупинили патрульні поліцейські. Наразі невідомо, чи можна буде відремонтувати бронзову зброю, чи доведеться виготовляти її ідентичну копію.

Додатково

Жанна д'Арк - французька національна героїня і католицька свята. Вона боролась за звільнення французів від англійського панування. В 1431 році англійці захопили її в полон і стратили, спаливши живцем на вогнищі.

Через 25 років, тобто в 1456 році, її визнали невинною. У 1920 році Католицька церква канонізувала її.

Сама статуя була встановлена 20 лютого 1874 року і відкрита в тому ж році.

Нагадаємо

Наприкінці грудня 2025 року біля Українського дому в Копенгагені вандал знищив скульптури з виставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" української художниці Марії Куликівської.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
Копенгаген
Париж