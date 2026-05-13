В Палате представителей США собрали голоса, чтобы вынести на голосование законопроект о помощи Украине

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Петиция о помощи Украине и санкциях против РФ набрала 218 подписей в США. Голосование состоится в обход руководства Палаты представителей.

Петиция в Палате представителей США, направленная на то, чтобы заставить провести голосование по военной помощи Украине и введению новых санкций против россии, собрала необходимые 218 подписей. Об этом пишет The New York Times, передает УНН

Двухпартийная инициатива, направленная на проведение голосования по законопроекту о предоставлении Украине новой американской помощи в сфере безопасности, собрала 218 подписей, необходимых для вынесения вопроса на голосование в сессии — это очередной случай из серии, когда рядовые депутаты отбирают у республиканских лидеров контроль над повесткой дня палаты 

— пишет издание. 

Законопроект месяцами оставался без рассмотрения, так как его сторонникам не хватало всего одной подписи для того, чтобы обойти руководство и обеспечить быстрое принятие решения.

Но в среду представитель Кевин Кили, независимый депутат из Калифорнии, входящий во фракцию республиканцев, присоединился к инициативе, известной как петиция о вынесении на голосование, которая требует проведения голосования и запускает отсчет времени, что заставит лидеров Палаты представителей вынести законопроект на рассмотрение уже в конце месяца.

Этот законопроект имеет мало шансов на принятие, учитывая широкое сопротивление республиканцев, в частности президента Трампа. Но успех петиции об увольнении стал очередным ударом для спикера Майка Джонсона, который пытается удержать контроль над своей фракцией и Палатой представителей, учитывая свое минимальное большинство 

— добавляет издание. 

Законопроект предусматривает выделение 1,3 млрд долларов на помощь Киеву в сфере безопасности и до 8 млрд долларов дополнительной поддержки в виде прямых займов. Он также направлен на пополнение запасов оружия США, создание механизмов финансирования послевоенного восстановления и введение новых санкций против россии и организаций, поддерживающих ее военные действия.

Петицию подписали все демократы, а также двое представителей Республиканской партии — Дон Бэкон из Небраски и Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании. Учитывая незначительное преимущество Республиканской партии в голосах, этих подписей вместе с подписью господина Кили было достаточно, чтобы петиция набрала необходимое количество голосов для вынесения законопроекта на голосование.

Напомним 

В проекте бюджета США на 2027 год предварительно не заложено отдельного финансирования программы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI). 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира