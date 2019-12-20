В ОРДЛО увеличилось количество преступлений боевиков против местного населения - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В зоне ООС увеличилось количество преступлений и правонарушений боевиков против местного населения. Кроме этого, введен запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов временно оккупированной территории в Донецкой области. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о существенном увеличении количества преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск против местного населения", - сообщил Праута.
В частности, 16 декабря военнослужащие 1 АК ограбили одно из предприятий, которое имеет автомобильную и сельскохозяйственную технику, для дальнейшей продажи агрегатов и оборудования с целью собственного обогащения.
"Вместе с тем для недопущения проявлений гражданского неповиновения российские оккупационные администрации усилили административно-полицейский режим", - отметил Праута.
Так, с 18 декабря введен запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов временно оккупированной территории в Донецкой области. Соответствующие контрольные мероприятия осуществляют подразделения так называемого "МВД" путем проверки наличия местных жителей по местам прописки. Российская оккупационная администрация оправдывает такие действия необходимостью обнаружения и противодействия "Украинским диверсантам".
Как ранее писал УНН, боевики наращивают интенсивность подготовки артиллерийских и разведывательных подразделений.