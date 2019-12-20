В ОРДЛО збільшилась кількість злочинів бойовиків проти місцевого населення – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В зоні ООС збільшилась кількість злочинів і правопорушень бойовиків проти місцевого населення. Окрім цього, введено заборону на виїзд жителів з окремих населених пунктів тимчасово окупованої території у Донецькій області. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про суттєве збільшення кількості злочинів і правопорушень, скоєних військовослужбовцями з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ проти місцевого населення", - повідомив Праута.
Зокрема, 16 грудня військовослужбовці 1 АК пограбували одне з підприємств, яке має автомобільну та сільськогосподарську техніку, для подальшого продажу агрегатів і обладнання з метою власного збагачення.
"Водночас для недопущення проявів громадської непокори російські окупаційні адміністрації посилили адміністративно-поліцейський режим", - зазначив Праута.
Так, з 18 грудня введено заборону на виїзд жителів з окремих населених пунктів тимчасово окупованої території у Донецькій області. Відповідні контрольні заходи здійснюють підрозділи так званого "МВС" шляхом перевірки наявності місцевих мешканців за місцями прописки. Російська окупаційна адміністрація виправдовує такі дії необхідністю виявлення та протидії "українським диверсантам".
Як раніше писав УНН, бойовики нарощують інтенсивність підготовки артилерійських та розвідувальних підрозділів.