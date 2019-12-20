В ОРДЛО збільшилась кількість злочинів бойовиків проти місцевого населення – розвідка

КИЇВ. 20 грудня. УНН. В зоні ООС збільшилась кількість злочинів і правопорушень бойовиків проти місцевого населення. Окрім цього, введено заборону на виїзд жителів з окремих населених пунктів тимчасово окупованої території у Донецькій області. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.