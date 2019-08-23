В ОРДЛО заманивают на службу в рядах боевиков через показ техники - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В рамках агитации среди местного населения за службу в рядах боевиков в ОРДЛО организуют так называемые дни открытых дверей, во время которых демонстрируются образцы вооружения и военной техники. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"По сообщению ГУР МОУ, российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях принимает дополнительные меры для повышения эффективности агитации на военную службу местного населения", - отметил представитель МОУ.
В частности, по приведенным им данным, усиленно ведется реклама продолжающейся пропагандистской акции "Дни открытых дверей" в подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
"В ходе акции демонстрируются образцы вооружения и военной техники, проводятся постановочные занятия по рукопашному бою, посетителей знакомят с показательными условиями проживания личного состава, заинтересованным предлагают выезд на полигоны для занятий по огневой подготовке", - добавил Гуцуляк.
"При этом, российские офицеры-пропагандисты обнаруживают среди участников мероприятий потенциальных кандидатов для прохождения военной службы, по которым проводят индивидуальную агитационную работу и включают в списки для призыва", - отметил он.
Напомним, на Донбассе до обеда 23 августа не зафиксировано вражеских обстрелов украинских позиций.