На Донбасі до обіду було тихо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На Донбасі до обіду не зафіксовано ворожих обстрілів українських позицій. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"Сьогодні, 23 серпня, за наявною інформацією, збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано", - вказав він.
Нагадаємо, 22 серпня бойовики 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, були поранені.