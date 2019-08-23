ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є поранені

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. 22 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі в районі Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли:

поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
в районі Зайцевого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
двічі неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів два наші військовослужбовці отримали поранення.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, в районі проведення ООС виявили схрон зі зброєю.

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