Україна завершила розмінування біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українська сторона повідомила про закінчення робіт із розмінування біля мосту в Станиці Луганській. Про це йдеться в опублікованій на сайті ОБСЄ заяві Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній Контактної Групи (ТКГ) Мартіна Сайдіка після чергової зустрічі в рамках ТКГ та її робочих груп, повідомляє УНН.