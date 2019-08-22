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Україна завершила розмінування біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ

Україна завершила розмінування біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українська сторона повідомила про закінчення робіт із розмінування біля мосту в Станиці Луганській. Про це йдеться в опублікованій на сайті ОБСЄ заяві Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній Контактної Групи (ТКГ) Мартіна Сайдіка після чергової зустрічі в рамках ТКГ та її робочих груп, повідомляє УНН.

"Головною темою сьогоднішнього засідання ТКГ була підготовка до ремонту мосту у Станиці Луганській. Учасники ТКГ узгодили подальші необхідні для цього кроки. Зокрема, сторони вже завтра обміняються через мене письмовими повідомленнями про закінчення розмінування та про готовність розпочати ремонтні роботи, включаючи усунення фортифікаційних споруд. До речі, я тільки що отримав повідомлення від української сторони", - заявив Сайдік.

Спецпредставник ОБСЄ також повідомив, що в робочій групі з безпеки, крім питань перемир'я і ситуації в Станиці Луганській, обговорювалася і тема відновлення розведення сил і засобів в Золотому та Петровському.

"Економічна робоча група, серед інших тим, сьогодні обговорювала питання, пов'язані з водопостачанням в ОРДО та ОРЛО, зокрема фінансове становище і підготовку до міжнародного аудиту підприємства "Вода Донбасу", - наголошується в заяві.

Гуманітарна робоча група ТКГ продовжувала в середу обговорення питань обміну утримуваними.

"Політична робоча група, як і на минулому засіданні, продовжила дискусії з питань свого традиційного порядку денного – імплементації "формули Штайнмайера", амністії та місцевих виборів в ОРДО та ОРЛО", - повідомив Сайдік.

Нагадаємо, в ОБСЄ припускають, що ремонт моста у Станиці Луганській триватиме кілька місяців.

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