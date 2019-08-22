Украина завершила разминирование у моста в Станице Луганской - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинская сторона сообщила об окончании работ по разминированию у моста в Станице Луганской. Об этом говорится в опубликованном на сайте ОБСЕ заявлении Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний Контактной Группы (ТКГ) Мартина Сайдика после встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп, сообщает УНН.
"Главной темой сегодняшнего заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Участники ТКГ согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил сообщение от украинской стороны", - заявил Сайдик.
Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема восстановления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.
"Экономическая рабочая группа, среди прочих тем, сегодня обсуждала вопросы, связанные с водоснабжением в ОРДО и ОРЛО, в частности финансовое положение и подготовку к международному аудиту предприятия "Вода Донбасса", - отмечается в заявлении.
Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжала в среду обсуждение вопросов обмена удерживаемыми.
"Политическая рабочая группа, как и на прошлом заседании, продолжила дискуссии по вопросам своего традиционной повестки дня - имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРЛО", - сообщил Сайдик.
Напомним, в ОБСЕ предполагают, что ремонт моста в Станице Луганской продлится несколько месяцев.