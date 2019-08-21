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ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. 20 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 5 обстрілів:

  • неподалік Талаківки — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу Красногорівки — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
  • в районі Старогнатівки — зі станкового протитанкового гранатомета;
  • поблизу Богданівки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Гнутового — з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 2 обстріли:

  • неподалік Південного — з ручних протитанкових гранатометів.
  • поблизу Луганського — з гранатометів різних систем.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

  • неподалік Новомихайлівки — гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Водяного — з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, в районі проведення ООС виявили схрон зі зброєю.

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