ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. 20 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 5 обстрілів:
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- неподалік Талаківки — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
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- поблизу Красногорівки — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
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- в районі Старогнатівки — зі станкового протитанкового гранатомета;
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- поблизу Богданівки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- неподалік Гнутового — з ручного протитанкового гранатомета.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 2 обстріли:
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- неподалік Південного — з ручних протитанкових гранатометів.
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- поблизу Луганського — з гранатометів різних систем.
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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
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- неподалік Новомихайлівки — гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
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- поблизу Водяного — з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
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Нагадаємо, в районі проведення ООС виявили схрон зі зброєю.