ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 5 обстрелов:



неподалеку Талаковки — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;



вблизи Красногоровки — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;



в районе Старогнатовки — со станковой противотанкового гранатомета;



вблизи Богдановки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



неподалеку Гнутово — из ручного противотанкового гранатомета.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 2 обстрелы:



неподалеку от Южного — из ручных противотанковых гранатометов.



вблизи Луганского — из гранатометов различных систем.



За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:



неподалеку от Новомихайловки — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;



вблизи Водяного — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



Напомним, в районе проведения ООС обнаружили схрон со оружием.