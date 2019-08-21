ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. 20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 5 обстрелов:
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- неподалеку Талаковки — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Красногоровки — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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- в районе Старогнатовки — со станковой противотанкового гранатомета;
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- вблизи Богдановки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку Гнутово — из ручного противотанкового гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 2 обстрелы:
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- неподалеку от Южного — из ручных противотанковых гранатометов.
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- вблизи Луганского — из гранатометов различных систем.
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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
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- неподалеку от Новомихайловки — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- вблизи Водяного — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
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Напомним, в районе проведения ООС обнаружили схрон со оружием.