ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. 22 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:
трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды в районе Богдановка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина завершила разминирование у моста в Станице Луганской - ОБСЕ
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела:
вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
в районе Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку от Южного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два наших военнослужащих получили ранения.
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, в районе проведения ООС обнаружили схрон с оружием.