На Донбассе до обеда было тихо
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На Донбассе до обеда не зафиксировано вражеских обстрелов украинских позиций. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"Сегодня, 23 августа, по имеющейся информации, вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано", - отметил он.
Напомним, 22 августа боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, были раненные.