На Донбассе до обеда было тихо

"Сегодня, 23 августа, по имеющейся информации, вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано", - отметил он.

Напомним, 22 августа боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, были раненные.