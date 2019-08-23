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В ОРДЛО заманюють на службу в лавах бойовиків через показ техніки - розвідка

В ОРДЛО заманюють на службу в лавах бойовиків через показ техніки - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У межах агітації серед місцевого населення за службу у лавах бойовиків в ОРДЛО організовують так звані дні відкритих дверей, під час яких демонструються зразки озброєння та військової техніки. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.

"За повідомленням ГУР МОУ, російське окупаційне командування на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях вживає додаткових заходів для підвищення ефективності агітації на військову службу місцевого населення", - вказав речник МОУ.

Зокрема, за наведеними ним даними, посилено ведеться реклама триваючої пропагандистської акції "Дні відкритих дверей" у підрозділах з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"У ході акції демонструються зразки озброєння та військової техніки, проводяться постановочні заняття з рукопашного бою, відвідувачів ознайомлюють з показовими умовами проживання особового складу, зацікавленим пропонують виїзд на полігони для занять з вогневої підготовки", - додав Гуцуляк.

"При цьому, російські офіцери-пропагандисти виявляють серед учасників заходів потенційних кандидатів для проходження військової служби з якими проводять індивідуальну агітаційну роботу та включають в списки для призову", - зазначив він.

Нагадаємо, на Донбасі до обіду 23 серпня не зафіксовано ворожих обстрілів українських позицій.

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