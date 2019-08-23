В ОРДЛО заманюють на службу в лавах бойовиків через показ техніки - розвідка

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У межах агітації серед місцевого населення за службу у лавах бойовиків в ОРДЛО організовують так звані дні відкритих дверей, під час яких демонструються зразки озброєння та військової техніки. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.