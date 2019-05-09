В ОРДЛО передали 115 тонн гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей передали 115 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в ВОТУ последовало 6 автомобилей с грузом строительных материалов, бытовой химией и корма для домашних животных общим весом 115 тонн.
Отмечается, что гуманитарный груз направлен жителям Донбасса от Международного комитета Красного Креста.
Напомним, в очередях на КПВВ на Донбассе собрались почти 200 автомобилей.
Как сообщал УНН, в Донецкой области полиция перекрыла масштабные поставки пороха в области Украины.