У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися майже 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 185 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 0/35; "Мар’їнка" – 0/40; "Новотроїцьке" – 20/40; "Гнутове" – 30/20”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до зменшення. Загалом через КПВВ прослідувало 36,7 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів:
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, охорону українського кордону на честь 9 травня посилили.