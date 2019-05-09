В очередях на КПВВ на Донбассе собралось почти 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 185 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское"- 0/35; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 30/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к уменьшению. В общем через КПВВ последовало 36,7 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, охрану украинской границы в честь 9 мая усилили.