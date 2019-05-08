На Донеччині поліція перекрила масштабні поставки пороху в області України

“Оперативники отримали інформацію, що на території Донецької області відбувається збут пороху, який використовують підпільні зброярі для виготовлення набоїв. Розшуковці перевірили усіх ліцензованих продавців вибухових речовин та вийшли на нелегального торговця — 32-річного жителя Лиману”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Встановлено, що чоловік займається реалізацією пороху близько 8 місяців та є одним з крупних ділків в Україні. Замовлення приймає через інтернет, а товар передає покупцям службою кур’єрської доставки. Один кілограм вибухівки коштує тисячу гривень.

Поліцейські здійснили дві контрольовані поставки пороху різного типу. В ході операції підозрюваний був затриманий.

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“Під час обшуків у нього вилучено велику партію вибухової речовини, розфасованої у 45 поліетиленових пакетів”, — повідомили у прес-службі поліції.

Поліція з’ясувала, що порох виробляється закордоном, звідки його незаконним шляхом переправляють на територію держави.

Заходи з документування каналу надходження вибухівки тривають.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування.

Нагадаємо, прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці виявили на кордоні з Росією велику кількість речовини, схожої на вибухівку.