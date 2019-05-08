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На Хмельниччині співробітники ДФС та поліції продавали службову інформацію приватним особам

На Хмельниччині співробітники ДФС та поліції продавали службову інформацію приватним особам

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. На Хмельниччині викрили схему продажу службової інформації з бази ДФС про транспортні засоби, які ввозились на територію України, та їх власників. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДБР.

Правоохоронці повідомили, що “викрили схему продажу інформації з обмеженим доступом посадовими особами Хмельницької митниці ДФС України та працівником ГУ Національної поліції в Хмельницькій області”.

“Під час досудового розслідування слідчими ДБР встановлено, що вищезгадані посадові особи організували функціонування стійкої схеми розповсюдження та збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах митниці ДФС України та захищена відповідно до чинного законодавства. Мова йде про інформацію щодо транспортних засобів та осіб, які ввезли їх на територію України із зазначенням анкетних даних цих осіб. Така інформація потрібна для перевірки законності перебування транспортних засобів на території України. Інформацію продавали приватним особам”, — йдеться у повідомленні.

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Кримінальне провадження зареєстровано за фактом несанкціонованих дій з інформацією, вчинених групою осіб, які мають право доступу до цієї інформації (ч.3. ст. 362 Кримінального кодексу України) та несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України).

“Під час проведення слідчих дій у вигляді оперативної закупки, слідчими ДБР отримано докази злочинної діяльності вищезгаданої групи осіб — посадовців митниці та працівника поліції”, — повідомили у прес-службі ДБР.

Наразі тривають обшуки у приміщеннях ГУ ДФС у Хмельницькій області та вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру.

Нагадаємо, трьох поліцейських судитимуть за вимагання 20 тисяч доларів та двох елітних авто.

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