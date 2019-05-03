Трьох поліцейських судитимуть за вимагання 20 тисяч доларів та двох елітних авто

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. До суду направили обвинувальний акт стосовно трьох працівників обласної поліції, яких підозрюють у вимаганні 20 тисяч доларів США та двох елітних автомобілів. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Так, слідчі центрального апарату ДБР під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури завершили досудове розслідування стосовно підозрюваних у вимаганні трьох працівників ГУНП у Київській області.

"За оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції було задокументовано два факти вимагання співробітниками одного з відділів ГУ Нацполіції в Київській області, що мали місце упродовж 2016 та 2018 року", - зазначили у відомстві.

За даними слідства, до вчинення протиправних дій причетні співробітники поліції, які займали керівні посади та залучали до вчинення вказаних злочинів своїх підлеглих.

"Зокрема, встановлено, що правоохоронці, використовуючи своє службове становище та погрожуючи особам насильством, незаконно заволоділи 20 000 доларів США та двома елітними автомобілями, а саме: BMW X6 та Nissan Patrol. При цьому, вказані злочини вчинялися щодо учасників іншого кримінального провадження", - прокоментували у Бюро.

Правоохоронцям повідомили про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 189 КК України) та у перевищенні влади працівником правоохоронного органу, що супроводжувалось погрозою застосування насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).

Обвинувальний акт скерували до суду. Якщо провина правоохоронців буде доведена, їм загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, інструктора-розвідника Національної гвардії затримали за вимагання 5000 доларів у мешканки Запоріжжя.

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