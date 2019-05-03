Трех полицейских будут судить за вымогательство 20 тысяч долларов и двух элитных авто
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении трех работников областной полиции, которых подозревают в вымогательстве 20 тысяч долларов США и двух элитных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
Так, следователи центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении подозреваемых в вымогательстве трех работников ГУНП в Киевской области.
"Под оперативным сопровождением Департамента внутренней безопасности Нацполиции было задокументировано два факта вымогательства сотрудниками одного из отделов ГУ Нацполиции в Киевской области, имевших место в течение 2016 и 2018 годов", - отметили в ведомстве.
По данным следствия, к совершению противоправных действий причастны сотрудники полиции, которые занимали руководящие должности и привлекали к совершению указанных преступлений своих подчиненных.
"В частности, установлено, что правоохранители, используя свое служебное положение и угрожая лицам насилием, незаконно завладели 20 000 долларов США и двумя элитными автомобилями, а именно: BMW X6 и Nissan Patrol. При этом, указанные преступления совершались в отношении участников другого уголовного производства", - прокомментировали в Бюро.
Правоохранителям сообщили о подозрении в вымогательстве, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 189 УК Украины) и в превышении власти работником правоохранительного органа, сопровождалось угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украина).
Обвинительный акт направили в суд. Если вина правоохранителей будет доказана, им грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, инструктора-разведчика Национальной гвардии задержали за вымогательство 5000 долларов у жительницы Запорожья.