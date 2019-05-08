В Хмельницкой области сотрудники ГФС и полиции продавали служебную информацию частным лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Хмельницкой области разоблачили схему продажи служебной информации из базы ГФС о транспортных средствах, которые ввозились на территорию Украины, и их владельцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Правоохранители сообщили, что “разоблачили схему продажи информации с ограниченным доступом должностными лицами Хмельницкой таможни ГФС Украины и работником ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области”.
“Во время досудебного расследования следователями ГБР установлено, что вышеуказанные должностные лица организовали функционирования устойчивой схемы распространения и сбыта информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах таможни ГФС Украины и защищена в соответствии с действующим законодательством. Речь идет об информации относительно транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины с указанием личных данных этих лиц. Такая информация нужна для проверки законности нахождения транспортных средств на территории Украины. Информацию продавали частным лицам”, — говорится в сообщении.
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Уголовное производство зарегистрировано по факту несанкционированных действий с информацией, совершенных группой лиц, что имеют право доступа к этой информации (ч.3. Ст. 362 Уголовного кодекса Украины) и несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, совершенном группой лиц (ч. 2 ст . 361-2 Уголовного кодекса Украины).
“Во время проведения следственных действий в виде оперативной закупки, следователями ГБР получены доказательства преступной деятельности вышеупомянутой группы лиц — должностных лиц таможни и работника полиции”, — сообщили в пресс-службе ГБР.
Сейчас продолжаются обыски в помещениях ГУ ГФС в Хмельницкой области и решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении.
Напомним, трое полицейских будут судить за вымогательство 20 тысяч долларов и двух элитных авто.