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Військовий комісар піде під суд за хабар від призовника

Військовий комісар піде під суд за хабар від призовника

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Військового комісара Бердянського об’єднаного міського військового комісаріату судитимуть за отримання хабара від призовника за ухилення від призову на строкову службу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовий комісар вимагав і отримав хабар від військовозобов’язаного у 750 євро за ухилення від призову на військову строкову службу до лав Збройних сил України та видачу йому військового квитка.

Зазначається, що під час отримання частини коштів військового комісара було затримано. Після цього Мелітопольським міськрайсудом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії військового комісара кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Військовому комісару загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, трьох поліцейських судитимуть за вимагання 20 тисяч доларів та двох елітних авто.

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