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Военный комиссар пойдет под суд за взятку от призывника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Военного комиссара Бердянского объединенного городского военного комиссариата будут судить за получение взятки от призывника за уклонение от призыва на срочную службу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Досудебным расследованием установлено, что военный комиссар требовал и получил взятку от военнообязанного в размере 750 евро за уклонение от призыва на военную срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины и выдачу ему военного билета.

Отмечается, что при получении части суммы военного комиссара задержали. После этого Мелитопольским горрайсудом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Действия военного комиссара квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения).

Обвинительный акт направлен в суд.

Военному комиссару грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, троих полицейских будут судить за вымогательство 20 тыс. долларов и двух элитных авто.

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