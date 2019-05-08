В Донецкой области полиция перекрыла масштабные поставки пороха в области Украины

КИЕВ. 8 мая. УНН. Сотрудники управления уголовного розыска и детективы совместно с областной прокуратурой задержали жителя Лимана, который наладил сбыт взрывчатого вещества через сеть интернет. У подозреваемого изъято 45 кг пороха, расфасованного для продажи. Установлено, что взрывчатка - иностранного производства и попадала на территорию государства незаконным путем. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.