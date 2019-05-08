В Донецкой области полиция перекрыла масштабные поставки пороха в области Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сотрудники управления уголовного розыска и детективы совместно с областной прокуратурой задержали жителя Лимана, который наладил сбыт взрывчатого вещества через сеть интернет. У подозреваемого изъято 45 кг пороха, расфасованного для продажи. Установлено, что взрывчатка - иностранного производства и попадала на территорию государства незаконным путем. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.
"Оперативники получили информацию, что на территории Донецкой области происходит сбыт пороха, который используют подпольные оружейники для изготовления патронов. Сыщики проверили всех лицензированных продавцов взрывчатых веществ и вышли на нелегального торговца - 32-летнего жителя Лимана", - говорится в сообщении правоохранителей.
Установлено, что мужчина занимается реализацией пороха около 8 месяцев и является одним из крупных дельцов в Украине. Заказы принимает через интернет, а товар передает покупателям службой курьерской доставки. Один килограмм взрывчатки стоит тысячу гривен.
Полицейские провели две контролируемые поставки пороха различного типа. В ходе операции подозреваемый был задержан.
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"Во время обысков у него изъята крупная партия взрывчатого вещества, расфасованной в 45 полиэтиленовых пакетов", - сообщили в пресс-службе полиции.
Полиция выяснила, что порох производится за рубежом, откуда его незаконным путем переправляют на территорию государства.
Мероприятия по документированию канала поступления взрывчатки продолжаются.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.
Напомним, пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни обнаружили на границе с Россией большое количество вещества, похожего на взрывчатку.