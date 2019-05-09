В ОРДЛО передали 115 тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області передали 115 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до ТОТУ прослідувало 6 автомобілів з вантажем будівельних матеріалів, побутовою хімією та корму для домашніх тварин загальною вагою 115 тонн.
Зазначається, що гуманітарний вантаж направлений жителям Донеччини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, у чергах на КПВВ на Донбасі зібралися майже 200 автомобілів.
Як повідомляв УНН, на Донеччині поліція перекрила масштабні поставки пороху в області України.