В ОРДЛО оккупанты в местных СМИ распространяют антиукраинские информационные мероприятия - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты проводят съемки видеосюжетов о якобы соблюдении режима прекращения огня. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"Оккупанты в районах передовых позиций и на контрольных пунктах въезда/выезда активно проводят съемки видеосюжетов о якобы соблюдения режима прекращения огня и выполнения Минских договоренностей российско-оккупационными войсками", - сказал Праута.
Кроме того, возросла интенсивность распространения в местных СМИ ложных и искаженных сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в нарушении режима прекращения огня и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры. Таким образом, российские пропагандисты пытаются убедить местное население в активизации боевых действий по вине украинской стороны.
Напомним, 20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм.