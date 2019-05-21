ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових, є двоє поранених

КИЇВ. 21 травня. УНН. 20 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресс-центр ООС.