ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных, есть двое раненых

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6 марта, 19:19 • 137870 просмотра

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КИЕВ. 21 мая. УНН. 20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;
с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка;
с автоматических станковых гранатометов - вблизи села Водяное;
дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны пять раз:
дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;
из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское;
из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Золотое-4;
из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Николаевка Вторая.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 20 мая одного оккупанта уничтожили, еще шесть - получили ранения.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное;
из крупнокалиберных пулеметов - возле села Гнутово.

Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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