В ОРДЛО окупанти у місцевих ЗМІ поширюють антиукраїнські інформаційні заходи — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях окупанти проводять зйомки відеосюжетів про нібито дотримання режиму припинення вогню. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
“Окупанти у районах передових позицій та на контрольних пунктах в’їзду/виїзду активно проводять зйомки відеосюжетів про нібито дотримання режиму припинення вогню й виконання Мінських домовленостей російсько-окупаційними військами”, — сказав Праута.
Окрім того, зросла інтенсивність розповсюдження у місцевих ЗМІ неправдивих та викривлених повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у порушенні режиму припинення вогню та обстрілах об’єктів цивільної інфраструктури. Таким чином, російські пропагандисти намагаються переконати місцеве населення в активізації бойових дій з вини української сторони.
Нагадаємо, 20 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.