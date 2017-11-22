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13:46 • 4215 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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В ОРДО массово фальсифицируют водку - журналист

В ОРДО массово фальсифицируют водку - журналист

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Магазины в ОРДО переполнены фальсифицированной водкой. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Никита Синицын, передает УНН.

"В магазинах широкий выбор водки - несколько десятков видов, обычно фальсифицируют несколько видов и все, а тут не так. К тому же можно встретить и водку, которая и в России не из дешевых, а тут она будет стоить в 2-3 раза дешевле. Например, водка "Старая Казань" в самой Казани стоит 480 рублей, а в "ДНР" (ОРДО - ред.) - 196 рублей", - написал журналист со ссылкой на рассказ жителя Горловки.

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Н.Синицын отметил, что в ОРДЛО можно купить водку по цене 88,5 российских рублей, что составляет примерно 35 гривен.

"В это же время ее минимальная цена в Украине составляет 80 гривен или 172 российских рубля. В Российской Федерации минимальная цена на бутылку водки объемом 0,5 литра - 205 российских рублей", - написал он.

Журналист предположил, что дисбаланс в ценах на водку может быть частью "политики ДНР".

"А если часть "государственной политики", какова ее цель - развивать "алкотуризм" или просто спаивать жителей "ДНР" (ОРДО - ред.), чтобы не думали о завтрашнем дне, который для большинства выглядит не радужно", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал УНН, за три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза.

Между тем, за право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра. Такие данные приводит журналист О.Дубинский. По его словам, расцвет нелегального рынка алкоголя происходит по доброй воле "смотрящих", которые ежемесячно зарабатывают на этом от 9 млн долларов.

Добавим, что Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя

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