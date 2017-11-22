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В ОРДО масово фальсифікують горілку - журналіст

В ОРДО масово фальсифікують горілку - журналіст

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Магазини в ОРДО переповнені фальсифікованою горілкою. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Микита Синіцин, передає УНН.

"У магазинах широкий вибір горілки - кілька десятків видів, зазвичай фальсифікують кілька видів і все, а тут не так. До того ж можна зустріти і горілку, яка і в Росії не з дешевих, а тут вона буде коштувати в 2-3 рази дешевше. Наприклад, горілка "Стара Казань" в самій Казані коштує 480 рублів, а в "ДНР" (ОРДО - ред.) - 196 рублів", - написав журналіст з посиланням на розповідь жителя Горлівки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В "Укргорілці" заявили про неприпустимість підвищення акцизів на алкоголь

М.Синіцин зазначив, що в ОРДО можна купити горілку за ціною 88,5 російських рублів, що становить приблизно 35 гривень.

"Тим часом її мінімальна ціна в Україні становить 80 гривень або 172 російських рублі. У Російській Федерації мінімальна ціна на пляшку горілки об'ємом 0,5 літра - 205 російських рублів", - написав він.

Журналіст припустив, що дисбаланс у цінах на горілку може бути частиною "політики ДНР".

"А якщо частина "державної політики", яка її мета - розвивати "алкотуризм" або просто споювати мешканців "ДНР" (ОРДО - ред.), щоб не думали про завтрашній день, який для більшості виглядає не райдужно", - резюмував він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за три роки легальне виробництво горілки в Україні скоротилося в півтора рази.

Тим часом, за право торгувати "лівою" горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра. Такі дані наводить журналіст О.Дубинський. За його словами, розквіт нелегального ринку алкоголю відбувається з доброї волі "смотрящих", які щомісяця заробляють на цьому від 9 млн доларів.

Додамо, що Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.

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