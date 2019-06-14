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В ОПОРЕ объяснили, может ли Саакашвили баллотироваться в Раду

Киев • УНН

 • 27359 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В случае, если экс-глава Одесской ОГА Саакашвили решит баллотироваться в Верховную Раду, у него есть возможность это сделать, но он должен документально подтвердить пребывание на территории Украины в течение последних пяти лет. Об этом журналисту УНН рассказала советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба.

В ОПОРЕ объяснили, может ли Саакашвили баллотироваться в Раду

"Такая возможность есть, надо смотреть даты его приезда в Украину и отъезда, есть полных пять лет (пребывание на территории - ред.)", - отметила Коцюруба.

По ее словам, необходимо смотреть документы, которые подаются в Центральную избирательную комиссию, считать количество дней.
Судебная практика по таким делам, как отметила Коцюруба, достаточно противоречива.

"Например, есть известное дело Мельниченко, которое рассматривалась в Европейском суде по правам человека. Европейский суд поддержал позицию Мельниченко, хотя мы знаем, что он не проживал на территории Украины. Однако, было признано, что это произошло не по его вине, что он должен был скрываться", - рассказала Коцюруба.

Она напомнила, что тогда ЦИК исключила Николая Мельниченко из списка кандидатов в народные депутаты, суды в Украине в этом он проиграл, и в список так и не попал. Европейский суд же признал нарушение его прав.

Кроме того, по словам Коцюруба, вопросы могут возникнуть не только по Саакашвили, но и по лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, поскольку тот в течение года был в Стэнфорде (Калифорния).

"Это так же может вызвать вопросы. В законе о гражданстве есть требования, не учитывается в этот срок обучения, лечения, но опять же - что в контексте нашего законодательства считать обучением, может ли Стэнфордская программа может считаться обучением?", - отметила Коцюруба .

По ее словам, сейчас трудно давать однозначные прогнозы.

"У нас есть проблемы с этим, потому что это четко не определено как полномочия ЦИК. Принимая решение, она не имеет, на что, по закону, опираться, как считать эти 5 лет. Есть проблема законодательная, любое решение может быть обжаловано ", - сказала Коцюруба.

В ЦИК сообщили, что после подачи документов от кандидатов в народные депутаты, подразделения ЦИК начинают их изучения и отправляют запросы в миграционные службы, МВД, пограничникам для установки на официальном уровне, находился ли человек, который подал документы, последние пять лет на территории Украины.

Вышеупомянутые структуры дают свое заключение, после чего уже ЦИК принимает свое решение в соответствии с законодательством - регистрировать или нет.

Обязательное требование - последние пять лет проживать на территории Украины и не менее 180 дней находиться каждый год на территории Украины, если речь не идет о таких вещах, как лечение, служебная командировка, что также должно быть подтверждено документально.
Напомним, 12 февраля 2018 лидера партии "Движение новых сил" Саакашвили выдворили из Украины в Польшу.

Он вернулся в Украину только 29 мая 2019 года после того, как Президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

Как сообщал УНН, бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили заявил, что не хочет участвовать в парламентских выборах.

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