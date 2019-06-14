В ОПОРІ пояснили, чи може Саакашвілі балотуватися до Ради

"Така можливість є, треба дивитися дати його приїзду в Україну і від’їзду, чи є повних п’ять років (перебування на території – ред.)", - зазначила Коцюруба.



За її словами, необхідно дивитися документи, які подаються до Центральної виборчої комісії, рахувати кількість днів.

Судова практика у таких справах, як зазначила Коцюруба, досить суперечлива.



"Наприклад, є відома справа Мельниченка, яка розглядалася в Європейському суді з прав людини. Європейський суд підтримав позицію Мельниченка, хоча ми знаємо, що він не проживав на території України. Однак, було визнано, що це сталося не з його вини, що він мусив переховуватися", - розповіла Коцюруба.



Вона нагадала, що тоді ЦВК виключила Миколу Мельниченка зі списку кандидатів у народні депутати, суди в Україні щодо цього він програв, і в список так і не потрапив. Європейський суд же визнав порушення його прав.



Крім того, за словами Коцюруби, питання можуть виникнути не тільки по Саакашвілі, але й по лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку, оскільки той протягом року був у Стенфорді (Каліфорнія).



"Це так само може викликати запитання. У законі про громадянство є вимоги, що не враховується в цей термін навчання, лікування, але знову ж таки – що в контексті нашого законодавства вважати навчанням? Чи Стенфордська програма може вважатися навчанням?", - зазначила Коцюруба.



За її словами, наразі важко давати однозначні прогнози.



"У нас є проблеми з цим, тому що це чітко не визначено як повноваження ЦВК. Приймаючи рішення, вона не має, на що, згідно з законом, спиратися, як рахувати ці 5 років. Є проблема законодавча, будь-яке рішення може бути оскаржене", - сказала Коцюруба.



У ЦВК повідомили, що після подачі документів від кандидатів у народні депутати, підрозділи ЦВК починають їх вивчення і надсилають запити у міграційні служби, МВС, прикордонникам для встановлення на офіційному рівні, чи перебувала людина, яка подала документи, останні п’ять років на території України.



Вищезгадані структури надають свій висновок, після чого вже ЦВК приймає своє рішення згідно з законодавством – реєструвати чи ні.



Обов’язкова вимога – останні п’ять років проживати на території України і не менше 180 днів перебувати кожен рік на території України, якщо не йдеться про такі речі, як лікування, службове відрядження, що також має бути підтверджено документально.

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі видворили з України до Польщі.



Він повернувся в Україну лише 29 травня 2019 року після того, як Президент України Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.



Як повідомляв УНН, колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що не хоче брати участь у парламентських виборах.