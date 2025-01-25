В ОП рассказали, какие изменения предложат для пополнения войска: коснется ли молодежи
Киев • УНН
В ОП рассказали, какие изменения предложат для пополнения войска.
В ближайшие дни в Офисе Президента Украины запланировано предложить изменения в законодательство и указы Президента относительно, как сообщается, "призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет". Об этом в комментарии для ТСН сообщил советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Николай Щур, пишет УНН.
Детали
"Будет целый комплекс изменений и в законодательство, и в указы Президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться. Работала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция", - сообщили в Офисе Президента.
Чиновники не исключают, что предложения будут рассмотрены на Ставке Верховного Главнокомандующего.
В Офисе Президента, как сообщается, подчеркивают, что "речь идет о добровольном контракте, о мужчинах, которые не подлежат мобилизации в возрасте от 18 до 25 лет и которых хотят поощрять в том числе и финансово".
МИД о снижении мобилизационного возраста: давайте дождемся украинско-американских контактов23.01.25, 19:40 • 30810 просмотров