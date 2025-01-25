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В ОП рассказали, какие изменения предложат для пополнения войска: коснется ли молодежи

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В ОП рассказали, какие изменения предложат для пополнения войска.

В ближайшие дни в Офисе Президента Украины запланировано предложить изменения в законодательство и указы Президента относительно, как сообщается, "призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет". Об этом в комментарии для ТСН сообщил советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Николай Щур, пишет УНН.

Детали

"Будет целый комплекс изменений и в законодательство, и в указы Президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться. Работала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция", - сообщили в Офисе Президента.

Чиновники не исключают, что предложения будут рассмотрены на Ставке Верховного Главнокомандующего.

В Офисе Президента, как сообщается, подчеркивают, что "речь идет о добровольном контракте, о мужчинах, которые не подлежат мобилизации в возрасте от 18 до 25 лет и которых хотят поощрять в том числе и финансово".

МИД о снижении мобилизационного возраста: давайте дождемся украинско-американских контактов23.01.25, 19:40 • 30810 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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