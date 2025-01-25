В ОП розповіли, які зміни запропонують для поповнення війська: чи торкнеться молоді

Найближчими днями в Офісі Президента України заплановано запропонувати зміни до законодавства та указів Президента щодо, як повідомляється, "призову чоловіків віком від 18 до 25 років". Про це в коментарі для ТСН повідомив радник Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Микола Щур, пише УНН.

Деталі

"Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів Президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Зараз погоджуються технічні деталі, щось ще може змінитись. Працювала робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу, громадських організацій. Напрацьована концепція", - повідомили в Офісі Президента.

Посадовці не виключають, що пропозиції будуть розглянуті на Ставці Верховного Головнокомандувача.

В Офісі Президента, як повідомляється, підкреслюють, що "йдеться про добровільний контракт, про чоловіків, які не підлягають мобілізації віком від 18 до 25 років та яких хочуть заохочувати зокрема і фінансово".

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