В ООС назвали количество задержанных по подозрению в участии в террористических группировках

"С начала проведения операции объединенных сил на блокпостах и ​​КПВВ задержан и проверено 273 человека", - сказал Наев.



По его словам, открыто 241 уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 (создание непредусмотренных законами Украины военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, а 34-м лицам сообщено о подозрении. В других производствах продолжается досудебное следствие.



Как отметил Наев, также из незаконного оборота изъято 178 единиц стрелкового оружия и гранатометов, около 120 тыс. боеприпасов различных типов и 200 кг взрывчатки.



Напомним, сегодня утром под Авдеевкой украинское подразделение отразило наступление диверсионной группы боевиков.



Напомним, по данным разведки, за прошедшие сутки два боевики уничтожены и четыре ранены.