В ООС назвали количество задержанных по подозрению в участии в террористических группировках
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. С начала проведения операции объединенных сил на блокпостах задержано и проверено на участие в незаконных вооруженных формированиях более 270 человек. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом заявил командующий ООС Сергей Наев, передает УНН.
"С начала проведения операции объединенных сил на блокпостах и КПВВ задержан и проверено 273 человека", - сказал Наев.
По его словам, открыто 241 уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 (создание непредусмотренных законами Украины военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, а 34-м лицам сообщено о подозрении. В других производствах продолжается досудебное следствие.
Как отметил Наев, также из незаконного оборота изъято 178 единиц стрелкового оружия и гранатометов, около 120 тыс. боеприпасов различных типов и 200 кг взрывчатки.
Напомним, сегодня утром под Авдеевкой украинское подразделение отразило наступление диверсионной группы боевиков.
Напомним, по данным разведки, за прошедшие сутки два боевики уничтожены и четыре ранены.