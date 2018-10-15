В ООС назвали кількість затриманих за підозрою в участі у терористичних угрупованнях

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. З початку проведення Операції об’єднаних сил на блокпостах затримано та перевірено на участь у незаконних збройних формуваннях понад 270 осіб. Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, про це заявив командувач ООС Сергій Наєв, передає УНН.

"З початку проведення Операції об’єднаних сил на блокпостах та КПВВ затримано та перевірено 273 особи", - сказав Наєв.

За його словами, відкрито 241 кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ст. 260 (створення непередбачених законами України воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, а 34-м особам повідомлено про підозру. У інших провадженнях триває досудове слідство.

Як зазначив Наєв, також із незаконного обігу вилучено 178 одиниць стрілецької зброї та гранатометів, близько 120 тис. боєприпасів різних типів та 200 кг вибухівки.

Нагадаємо, сьогодні вранці під Авдіївкою український підрозділ відбив наступ диверсійної групи бойовиків.

Нагадаємо, за даними розвідки, протягом минулої доби два бойовики знищені та чотири поранені.

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