Під Авдіївкою відбито наступ диверсійної групи бойовиків

"Сьогодні о 5.40, окупанти намагалися перевірити на пильність та міцність один з опорних пунктів Об’єднаних сил в районі Авдіївки. Дві групи окупантів будучи повністю впевненими, що приховано висуваються до позицій наших військ, насправді лише підійшли на дальність ефективного ведення вогню", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у прес-центрі, пересування ворога постійно контролювалося спостерігачем. У результаті відкриття вогню по противнику, бойовики відступили, забравши з поля бою кількох своїх солдат.



Під час перевірки місцевості було знайдено ручний кулемет РПК, який за номерним обліком ніколи не перебував в Збройних силах України.



Нагадаємо, за даними розвідки, протягом минулої доби два бойовики знищені та чотири поранені.