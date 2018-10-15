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Під Авдіївкою відбито наступ диверсійної групи бойовиків

Під Авдіївкою відбито наступ диверсійної групи бойовиків

Київ • УНН

 • 17782 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні вранці під Авдіївкою український підрозділ відбив наступ диверсійної групи бойовиків. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС, передає УНН.

"Сьогодні о 5.40, окупанти намагалися перевірити на пильність та міцність один з опорних пунктів Об’єднаних сил в районі Авдіївки. Дві групи окупантів будучи повністю впевненими, що приховано висуваються до позицій наших військ, насправді лише підійшли на дальність ефективного ведення вогню", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі, пересування ворога постійно контролювалося спостерігачем. У результаті відкриття вогню по противнику, бойовики відступили, забравши з поля бою кількох своїх солдат.

Під час перевірки місцевості було знайдено ручний кулемет РПК, який за номерним обліком ніколи не перебував в Збройних силах України.

Нагадаємо, за даними розвідки, протягом минулої доби два бойовики знищені та чотири поранені.

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