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Под Авдеевкой отражено наступление диверсионной группы боевиков

Под Авдеевкой отражено наступление диверсионной группы боевиков

Киев  •  УНН

 • 17779 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня утром под Авдеевкой украинское подразделение отразило наступление диверсионной группы боевиков. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"Сегодня в 5.40, оккупанты пытались проверить на бдительность и прочность один из опорных пунктов Объединенных сил в районе Авдеевки. Две группы оккупантов будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, на самом деле только подошли на дальность эффективного ведения огня", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, передвижения врага постоянно контролировалось наблюдателем. В результате открытия огня по противнику, боевики отступили, забрав с поля боя нескольких своих солдат.

Во время проверки местности было найдено ручной пулемет РПК, который согластно номерному учету никогда не находился в Вооруженных силах Украины.

Напомним, по данным разведки, за прошедшие сутки два боевика уничтожены и четыре ранены.

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