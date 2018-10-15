Под Авдеевкой отражено наступление диверсионной группы боевиков

"Сегодня в 5.40, оккупанты пытались проверить на бдительность и прочность один из опорных пунктов Объединенных сил в районе Авдеевки. Две группы оккупантов будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, на самом деле только подошли на дальность эффективного ведения огня", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-центре, передвижения врага постоянно контролировалось наблюдателем. В результате открытия огня по противнику, боевики отступили, забрав с поля боя нескольких своих солдат.



Во время проверки местности было найдено ручной пулемет РПК, который согластно номерному учету никогда не находился в Вооруженных силах Украины.



Напомним, по данным разведки, за прошедшие сутки два боевика уничтожены и четыре ранены.