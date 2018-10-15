ООС: бойовики здійснили 23 обстріли позицій українських військових

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. 14 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 4 рази застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Новотроїцьке, Богданівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Новолуганського, Гнутового та Водяного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру”.

В ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, протягом доби два бойовики знищені та чотири поранені.

“Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — повідомили у прес-центрі ООС.

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