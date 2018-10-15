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ООС: боевики совершили 23 обстрела позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 23 обстрела позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. 14 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Новолуганское, Гнутово и Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра”.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение суток два боевика уничтожены и четыре ранены.

“С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — сообщили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

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