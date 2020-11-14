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В ООН призвали власти Беларуси расследовать смерть активиста Бондаренко

В ООН призвали власти Беларуси расследовать смерть активиста Бондаренко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Управлении ООН по правам человека встревожены трагической смертью 31-летнего Романа Бондаренко, умершего после побоев белорусских силовиков. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

“Мы призываем власти Беларуси провести тщательное, прозрачное и независимое расследование произошедшего и обнародовать его результаты. Если подтвердится, что было совершено преступление, виновные в нем, кем бы они ни были, должны предстать перед судом”, — сказал пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Руперт Колвилл.

В Управлении ООН по правам человека убеждены, что в Беларуси продолжают безнаказанно совершать массовые нарушения прав человека как в ходе демонстраций, так и в местах содержания под стражей. При этом, несмотря на массовые аресты и насилие со стороны силовиков, в Беларуси продолжаются мирные акции протеста.

“Все люди, задержанные за инакомыслие или за участие в протестах, забастовках и других мирных мероприятиях, должны быть немедленно освобождены, а обвинения против них сняты”, — говорится в заявлении Управления ООН по правам человека.

По данным ООН, массовые задержания в Беларуси продолжаются — в общей сложности было арестовано более 25 тыс. человек. Только 8 ноября было задержано более тысячи участников акций солидарности в Минске и в других городах Беларуси. Причем власти все чаще предъявляют задержанным уголовные обвинения и в последнее время все чаще задерживают журналистов, студентов и медиков.

Как сообщал УНН, 13 ноября в Беларуси объявлен неофициальный траур в связи со смертью 31-летнего Романа Бондаренко, которого избили силовики.

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