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В ООН закликали владу Білорусі розслідувати смерть активіста Бондаренко

В ООН закликали владу Білорусі розслідувати смерть активіста Бондаренко

Київ • УНН

 • 12562 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Управлінні ООН з прав людини стурбовані трагічною смертю 31-річного Романа Бондаренка, який помер після побоїв білоруських силовиків. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

“Ми закликаємо владу Білорусі провести ретельне, прозоре і незалежне розслідування події і оприлюднити його результати. Якщо підтвердиться, що було скоєно злочин, винні в ньому, ким би вони не були, повинні постати перед судом”, — сказав прес-секретар Управління ООН з прав людини Руперт Колвілл.

В Управлінні ООН з прав людини переконані, що в Білорусі продовжують безкарно здійснювати масові порушення прав людини як в ході демонстрацій, так і в місцях утримання під вартою. При цьому, незважаючи на масові арешти і насильство з боку силовиків, в Білорусі тривають мирні акції протесту.

“Всі люди, затримані за інакомислення або за участь в протестах, страйках та інших мирних заходах, повинні бути негайно звільнені, а звинувачення проти них зняті”, — йдеться в заяві Управління ООН з прав людини.

За даними ООН, масові затримання в Білорусі тривають — в цілому було заарештовано понад 25 тис. людей. Тільки 8 листопада було затримано більше тисячі учасників акцій солідарності в Мінську і в інших містах Білорусі. Причому влада все частіше висуває затриманим кримінальні звинувачення і останнім часом все частіше затримують журналістів, студентів і медиків.

Як повідомляв УНН, 13 листопада в Білорусі оголошено неофіційний траур у зв’язку зі смертю 31-річного Романа Бондаренка, якого побили силовики.

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