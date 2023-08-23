В ООН призвали выделить Украине 268 миллионов долларов на поддержку украинцев зимой

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“Что касается Украины, мы вместе с нашими партнерами запустили инициативу, которая призывает выделить 268 миллионов долларов США, чтобы иметь возможность поддержать более 1,3 миллиона человек конкретной помощью в следующие зимние месяцы”, — заявил он.

Представитель генсека ООН отметил, что российская война серьезно повредила в Украине дома, энергетическую, водопроводную и газовую инфраструктуру. россия поставила миллионы людей под чрезвычайный риск во время холодного времени года, которое в Украине обычно начинается в октябре и продолжается до марта.

“Расчеты относительно потребностей в помощи основываются на опыте прошлой зимы, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 млн человек и доставили более 4 тыс. генераторов в условиях острого энергетического кризиса”, — заявил спикер.

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По его словам, на эту зиму ООН с партнерами в первую очередь будет проводить аварийные ремонты домов в прифронтовых населенных пунктах. Также предоставят одежду, отопительные приборы и другие зимние вещи.

“Мы предоставим приоритет ремонтам в центрах перемещения и финансовой помощи перемещенным лицам, чтобы они могли платить арендную плату или коммунальные счета. Помогут также благотворительные организации с ремонтом, чтобы обеспечить работу городских теплосетей”, — добавил спикер.