В ООН закликали виділити Україні 268 мільйонів доларів на підтримку українців взимку

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“Що стосується України, ми разом із нашими партнерами запустили ініціативу, яка закликає виділити 268 мільйонів доларів США, щоб мати можливість підтримати понад 1,3 мільйона людей конкретною допомогою в наступні зимові місяці”, — заявив він.

Речник генсека ООН зазначив, що російська війна серйозно пошкодила в Україні будинки, енергетичну, водопровідну та газову інфраструктуру. росія поставила мільйони людей під надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні й триває до березня.

“Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими, коли гуманітарні організації надали подібні послуги 2,2 млн осіб і доставили понад 4 тис. генераторів в умовах гострої енергетичної кризи”, — заявив речник.

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За його словами, на цю зиму ООН з партнерами в першу чергу буде проводити аварійні ремонти будинків у прифронтових населених пунктах. Також нададуть одяг, опалювальні прилади та інші зимові речі.

“Ми надамо пріоритет ремонтам у центрах переміщення та фінансовій допомозі переміщеним особам, щоб вони могли сплачувати орендну плату чи комунальні рахунки. Допоможуть також благодійні організації з ремонтом, щоб забезпечити роботу міських тепломереж”, — додав речник.