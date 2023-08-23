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В ООН закликали виділити Україні 268 мільйонів доларів на підтримку українців взимку

В ООН закликали виділити Україні 268 мільйонів доларів на підтримку українців взимку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Організація Об’єднаних Націй оголосила про збір 268 млн доларів на підтримку України у зимовий період. Про це заявив у середу речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє офіційний сайт ООН, пише УНН.

Цитата

“Що стосується України, ми разом із нашими партнерами запустили ініціативу, яка закликає виділити 268 мільйонів доларів США, щоб мати можливість підтримати понад 1,3 мільйона людей конкретною допомогою в наступні зимові місяці”, — заявив він.

Речник генсека ООН зазначив, що російська війна серйозно пошкодила в Україні будинки, енергетичну, водопровідну та газову інфраструктуру. росія поставила мільйони людей під надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні й триває до березня.

“Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими, коли гуманітарні організації надали подібні послуги 2,2 млн осіб і доставили понад 4 тис. генераторів в умовах гострої енергетичної кризи”, — заявив речник.

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За його словами, на цю зиму ООН з партнерами в першу чергу буде проводити аварійні ремонти будинків у прифронтових населених пунктах. Також нададуть одяг, опалювальні прилади та інші зимові речі.

“Ми надамо пріоритет ремонтам у центрах переміщення та фінансовій допомозі переміщеним особам, щоб вони могли сплачувати орендну плату чи комунальні рахунки. Допоможуть також благодійні організації з ремонтом, щоб забезпечити роботу міських тепломереж”, — додав речник.

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